De Luca: «Molto probabile che Campania vada in zona arancione» «Inevitabile: controlli zero e tutti per strada»

"Se e' probabile che la CAMPANIA torni in zona arancione? Assolutamente si". Ha risposto cosi' il governatore Vincenzo De Luca ai cronisti che, a margine di una conferenza stampa alla pinacoteca provinciale di Salerno, gli chiedevano in merito a un possibile cambio di colore per la regione che, ad oggi, si trova in zona gialla. "In questo fine settimana - ha detto De Luca - migliaia e miglia di persone erano in mezzo alle strade, senza nessun rispetto delle regole. E poi, la chiusura di bar e ristoranti dopo le 18? E chi controllava? In Italia ormai il controllo non esiste piu', nessuno controlla piu' nulla, dovremo contare solo sul senso di responsabilita' dei cittadini. Ma in questi fine settimana che abbiamo alle spalle di senso di responsabilita' ne abbiamo visto molto poco. È inevitabile tornare in zona arancione e poi in zona rossa...