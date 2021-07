Covid. De Luca riprende lanciafiamme: «Ci vorrebbe veramente per certa movida» Il governatore: «Fanno finta di controllare e all'una di notte vedi giovani uno addosso all'altro»

"Ogni tanto mi arrivano dei video: si entra nel locale, lì fanno finta di controllare e all'una di notte ci sono centinaia di giovani uno addosso all'altro. Non va bene. Qualcuno diceva: "Qui veramente ci vuole il lanciafiamme". Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, riprende una vecchia frase pronunciata durante il lockdown del 2020 per annunciare il pugno di ferro e l'inasprimento di misure per limitare la movida. Lo fa a Pozzuoli (Napoli) rivolgendosi alle forze dell'ordine presenti all'inaugurazione del nuovo percorso archeologico d'epoca romana a cui chiede di intensificare i controlli nelle aree più frequentate dai ragazzi.