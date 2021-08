Campania, De Luca: «Lavoro straordinario per vaccini anti covid anche al mare» Il governatore: «Più perdiamo tempo più corriamo il rischio della diffusione di nuove varianti»

"Le nostre Asl stanno facendo un lavoro straordinario anche durante il periodo di Ferragosto: hanno organizzato una campagna di vaccinazione aperta, senza prenotazione, nei luoghi di villeggiatura, per vaccinare quante più persone possibile. È necessario, però, che ci sia spirito di collaborazione da parte di tutti. Più perdiamo tempo, più corriamo il rischio della diffusione di nuove varianti che possono rendere inefficaci i vaccini. Allora, dobbiamo vaccinarci tutti, prima possibile, per scongiurare questo pericolo e tornare, al più presto, alla vita normale". Lo scrive in un post sui social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca