Agricoltura, Pnrr: arrivano 160 milioni per infrastrutture irrigue Ammessi 11 progetti dei Consorzi di Bonifica per aumentare competitività settore agroalimentare

“È stato approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il primo elenco di progetti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue ammissibili a finanziamento con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In Campania, risultano ammissibili a finanziamento 11 progetti, di livello esecutivo, presentati dai Consorzi di Bonifica, per un importo complessivo di investimenti di circa quasi 160 milioni di euro che rientrano nella Missione del PNRR denominata "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”” ad annunciarlo il deputato M5S Pasquale Maglione, membro della Commissione Agricoltura alla Camera.



“L’obiettivo di questo piano di investimenti - prosegue il deputato - è quello di affrontare in maniera strutturale l’emergenza climatica che al momento costituisce la principale minaccia per la filiera produttiva agroalimentare. L’innovazione delle infrastrutture irrigue è strategica per due motivi: da un lato infatti consente una maggiore tutela dell’ambiente e dall’altro invece preservando le produzioni, aumenta la competitività del mercato agroalimentare anche nel contesto globale, che è giocoforza il piano su cui dobbiamo operare il confronto. Di particolare importanza - aggiunge il deputato nelle conclusioni - la portata dei finanziamenti per le regioni del Sud che consentiranno quindi di migliorare la gestione del sistema irriguo agevolando così la nostra agricoltura, settore chiave dell'economia del Mezzogiorno”.