Minacce di morte no vax a De Luca: "Ormai puzza di cadavere..." Nella chat di telegram anche l'indirizzo del Governatore e la ricetta di una bomba al napalm

La chat dei sostenitori No Vax era stata intitolata "Basta dittatura" e tra gli obiettivi di insulti e minacce c'è anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. «Ormai puzza di cadavere», «chi di napalm ferisce, di napalm perisce?», «..andate a bruciargli la casa», «vacciniamolo! un colpo per ogni marca» sono alcune delle minacce postate da frequentatori del gruppo. Nella chat viene anche indicato l'indirizzo di casa del presidente. L'aspetto ancora più inquietante, che ora è all'esame delle forze dlel'ordine, è la pubblicazione della ricetta "fai da te" del napalm: come costruire una bomba in casa "non è così difficile" spiega uno dei sostenitori no vax.

Il presidente De Luca proprio in questi giorni aveva parlato dei no vax e dei no green pass, invocando una stretta, sul modello austriaco, che impone il lockdown per chi non si è fatto il vaccino.