Scuole aperte, Caldoro: "Draghi deve commissariare la Campania sul covid" Il leader del centrodestra in consiglio regionale attacca: "La regione non sta garantendo i piccoli"

"La Campania non sta garantendo la salute dei più piccoli, ha i reparti in tilt, ha bloccato tutte le attività di prevenzione e cura. È il caos totale. L'unica azione del Governo regionale è chiudere le scuole. C'è una incapacità di fondo che rischia di essere drammatica per tanti campani e per i bambini in particolare". Così Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. "Il presidente della Regione e commissario Covid, così come anche scritto dai giudici del Tar, è pericoloso per la salute dei cittadini campani. Per fortuna c'è la professionalità del personale sanitario, ma non basta. Manca una guida. Draghi deve commissariare la Campania sull'emergenza Covid", ha concluso l'ex governatore campano.