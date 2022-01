M5S, Saiello: "100mila euro per mascherine a favore di famiglie indigenti" La Regione destina il bonus per famiglie con Isee inferiore a 7mila euro

“La Regione Campania destinerà 100mila euro per finanziare un bonus per l’acquisto di prodotti sanificanti e mascherine per famiglie con un Isee inferiore a 7mila euro. La delibera fa seguito a un emendamento a mia firma alla Legge di Stabilità del 2020, in linea con le indicazioni del Piano Sociale Regionale relativo al triennio 2019-2021. Una scelta di assoluto buonsenso, tenuto conto che le normative vigenti prevedono l’obbligo, per tutti gli studenti, di indossare mascherine FFP2 nel corso delle attività didattiche, che vanno cambiate ogni giorno”. Lo annuncia il presidente della Commissione regionale speciale Industria 4.0 e consigliere regionale M5S Gennaro Saiello.

“Nonostante le misure del Governo nazionale, tese a calmierare i prezzi delle mascherine FFP2 – sottolinea Saiello - la spesa per l’acquisto di mascherine grava non poco su nuclei familiari che già pagano il presso della crisi effetto dell’emergenza sanitaria. Seguirò l’iter in prima persona e in stretto contatto con gli uffici regionali, affinché al più presto si dia applicazione a una misura che darà ossigeno a tante famiglie della nostra regione”.