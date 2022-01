Regione Campania, approvato rendiconto in commissione bilancio Picarone: "Con questa maggioranza conti consolidati trasparenti e stabili"

La Commissione Regionale Bilancio, presieduta dal consigliere regionale del Pd, Francesco Picarone, ha approvato a maggioranza, con l’astensione delle opposizioni, il Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2020 e il Rendiconto Consolidato con il Consiglio Regionale della Campania per l’esercizio finanziario 2020. “Grazie all’azione del governo regionale e di questa maggioranza, la Regione Campania può vantare conti consolidati, trasparenti e stabili per i quali ha ottenuto la parifica della Corte dei Conti ed il riconoscimento delle agenzie di rating” – ha sottolineato Picarone. Su proposta della capogruppo del M5S, Valeria Ciarambino, la Commissione ha programmato un calendario di lavori sulle tematiche derivanti dalla rideterminazione delle addizionali regionali Irpef approvata con la Legge di Stabilità per l’anno 2022.