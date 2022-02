De Luca: "Movimento 5 Stelle ha tradito le speranze di rinnovamento del paese" Il Governatore: "Non si governa sulla base dell'infantilismo, della demagogia e della stupidità"

"Si è gridato allo scandalo per l'intervento della magistratura su un partito, ma la magistratura non c'entra niente: sul Movimento 5 Stelle c'è stato un ricorso da parte di alcuni iscritti e la magistratura si è solo pronunciata, nessuna intrusione". Commenta così Vincenzo De Luca la pronuncia del Tribunale di Napoli che ha di fatto sospeso l'efficacia dell'elezione a Presidente del M5S di Giuseppe Conte. Nel corso della sua diretta social del venerdì pomeriggio, il governatore della Campania attacca duramente i pentastellati accusandoli di "aver fatto spegnere in Italia la speranza di un rinnovamento radicale che è stata completamente tradita". "Un danno per la democrazia italiana ma è inevitabile che fosse così: non si governa un Paese o una grande forza politica sulla base dell'infantilismo politico, della demagogia e in qualche caso della stupidita - tuona De Luca -. Gli annunci di trasparenza e il coinvolgimento della base: tutto tradito". (ITALPRESS) -