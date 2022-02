Progettazione territoriale, 20 milioni per cambiare il volto delle aree interne Cammarano: “Fondo finanzierà progetti per opere in ambito urbanistico”

“È in arrivo in Campania una pioggia di fondi, grazie a cui possiamo cominciare progettare il futuro di tanti piccoli comuni e cambiare letteralmente il volto dei territori delle nostre aree interne. Parliamo di un finanziamento pari a 161.515.175 di euro, erogato nell’ambito del Fondo per la progettazione territoriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dell’intera cifra, alla Campania verranno assegnati oltre 20 milioni. La misura è tesa a finanziare i migliori progetti, che competeranno a bandi per l’assegnazione di risorse del Pnrr, dei Fondi strutturali europei o del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”. Lo annuncia il presidente della Commissione speciale regionale Aree Interne e consigliere regionale M5S Michele Cammarano. “Nella sostanza – spiega Cammarano - le amministrazioni di comuni fino a 5mila abitanti potranno bandire concorsi rivolti a professionisti del posto per l’elaborazione di progetti relativi a opere infrastrutturali in ambito urbanistico, che concorreranno all’assegnazione delle risorse europee. Un’opportunità che gli amministratori dei piccoli comuni non possono lasciarsi sfuggire, grazie alla quale potranno finalmente rilanciare i propri territori, garantendo servizi efficienti e una migliore qualità della vita”.