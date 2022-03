De Luca: "Mascherina va usata ancora. Numeri covid di nuovo in risalita" "Mascherina piccolo sacrificio, ma elemento prezioso di prevenzione. Non vogliamo richiudere tutto"

"Dobbiamo avere ancora un elemento di prudenza perche', da una settimana, stanno aumentando i numeri delle occupazioni nelle terapie intensive e anche i numeri dei ricoveri. Quindi, perlomeno, l'uso della mascherina deve essere continuo. E' un piccolo sacrificio, ma e' un elemento prezioso di prevenzione al quale non dobbiamo rinunciare". Cosi' il 'governatore' della Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un evento a Salerno, ricordando che "il nostro obiettivo e' sempre quello di aprire tutto, aprire le attivita' economiche, la vita culturale, ma aprire per sempre. Non aprire e poi chiudere fra due mesi".