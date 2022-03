Grant: "Ora Taser alla polizia anche a Napoli grazie alla Lega" Il segretario regionale del partito di Salvini: "Strumento di difesa molto importante"

"Grazie all'impegno della Lega e alla dedizione del sottosegretario dell'Interno on. Nicola Molteni da oggi, anche a Napoli e in altre 5 citta' italiane, le Forze di polizia potranno utilizzare in dotazione il taser, efficace strumento di sicurezza e difesa. L'arma a impulsi elettrici, per gli operatori della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza sara' di grande ausilio nella prevenzione e controllo del territorio". Cosi' in una nota il segretario regionale della Lega Campania on. Valentino Grant. "Uno strumento di difesa e di tutela della sicurezza e della incolumita' dei nostri uomini e donne in divisa, sempre piu' esposti a rischi e pericoli, strumento per la difesa e non per l'offesa. Un deterrente, il taser, che ha visto attenta e scrupolosa sperimentazione avviata dal ministro Matteo Salvini gia' - aggiunge - nel 2018 che, in abbinata alle "body cam" per gli operatori di Polizia, riteniamo contribuira' a tutelare gli uomini e le donne in divisa. Una precondizione fondamentale per avere maggiore sicurezza per i cittadini di tutta la Campania".