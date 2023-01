Autonomia, De Luca: 200 miliardi Pnrr per riequilibrio territoriale Il governatore della Campania alla tavola rotonda di Confindustria Venezia con Zaia e Calderoli

“L’autonomia differenziata non si realizza a costo zero. O riduciamo i trasferimenti di spesa pubblica al nord e io sono contrario, oppure l’unica soluzione possibile è usare i fondi aggiuntivi per fare le operazioni di riequilibrio territoriale. I 200 miliardi di euro del Pnrr vanno usati per questo”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Campania, al convegno di Confindustria a Venezia.

Focus sulle prospettive di sviluppo delle Regioni italiane, alla luce delle ingenti risorse del PNRR-PNIC e delle politiche di coesione, europee e nazionali.

Oggi il ministro Roberto Calderoli ha partecipato all’evento assieme ai governatori Luca Zaia e Vincenzo De Luca e al presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro.

Tra gli altri partecipanti, hanno inviato un proprio video-contributo anche: Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.