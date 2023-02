Calderoli: autonomia a marzo in aula. La chiede anche la Campania Testo da mercoledì in conferenza unificata: entro un anno il sì finale

" Il testo sull'autonomia differenziata "mercoledì prossimo andrà in Conferenza unificata. Poi l'approvazione definitiva e ai primi di marzo la trasmissione al Parlamento. Diciamo che entro un anno dovremo arrivare al sì finale. A chiedermi autonomia sono anche le regioni del resto d'Italia: Campania, Lazio, Marche, Umbria. La richiesta arriva da 9 regioni che corrispondono al 72% della cittadinanza, se consideriamo i territori a statuto ordinario. Che facciamo: diamo al Sud un'opportunità per crescere, o ci accontentiamo di uno Stato che elargisce sussidi?". Così in una intervista a La Verità Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.