De Luca: "Fitto è un ministro che tradisce il Sud. Schlein? No comment" "Attendiamo 5,6 miliardi di fondi Fsc che non vengono inviati: e nessuno risponde"

"Fitto è un ministro meridionale che sta tradendo il Sud. Lo dico sul riparto non ancora effettuato dei fondi Fsc con la scusa falsa che lui e Meloni usano sulla mancata spesa delle Regioni dei fondi precedenti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento dal palco nel convegno della Uil di Napoli sul tema "Autonomia Differenziata. La Sanità nel Mezzogiorno, quale futuro?" "Cosa aspetta il governo - ha detto De Luca - a riunire il Cipess per distribuire i fondi di cui l'80% vanno alle Regioni del Mezzogiorno? La Campania attende 5,6 miliardi che ci sono stati assegnati ma non vengono inviati. E a questa domanda nessuno risponde. Meloni e il ministro Fitto dicono che non spendiamo noi campani il 70% delle risorse ma siamo di fronte a una bestialità, perché questo governo ha come obiettivo di spalmare i soldi del Sud a livello nazionale".

E poi No comment del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rispetto all'elezione di Elly Schlein a segretaria del Pd. De Luca, che appoggiava Stefano Bonaccini, ha partecipato stamattina al convegno della Uil a Napoli sul tema Sanità e Autonomia regionale e andando via non si è fermato con i giornalisti a margine, rispondendo solo a una domanda sulla spesa regionale dei fondi europei, ma con un no comment sull'elezione di Schlein.