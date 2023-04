De Luca: "Berlusconi combattente, spero si ristabilisca. Governo? Si riposi" E dal Governatore anche solidarietà alla Meloni: "Vergognose offese da rivoluzionario coi miliardi"

"Siamo tutti rattristati e sento di rivolgere a lui e alla sua famiglia il migliore augurio che possa ristabilirsi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri all'ospedale San Raffaele di Milano. "Pensiamola come vogliamo - ha aggiunto - ma Berlusconi e' stata una figura straordinaria nella vita politica del nostro Paese, con i suoi mille difetti, ma anche con le sue qualita' di combattente".

"Voglio esprimere la mia solidarietà a Giorgia Meloni per le volgarità che le sono state indirizzate da un rivoluzionario con i miliardi, è una vergogna". Ha proseguito De Luca che poi però non ha lesinato critiche al suo Governo: "Per Pasqua consiglierei al governo di riposarsi, perche' ho la sensazione che piu' pensano piu' vanno in tilt. Gli consiglierei di riposarsi, di prendersi un po' di pastiere, se vuole le mandiamo a tutti i ministri come Regione Campania, in modo particolare a Fitto, cosi' - ha aggiunto De Luca - si decide a lasciar perdere i fondi destinati al Sud che sta cercando di riversare sul Pnrr, e non va bene. Per il resto - ha concluso - almeno a Pasqua riposiamoci, spero di poter vedere perfino dopo mesi il mio nipotino che mi pare piu' importante della politica, del governo e del Pnrr, se mi e' consentito"