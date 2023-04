Ruotolo: "Terzo mandato per De Luca? Io sono contrario" Il neo componente della segreteria nazionale Pd

"Io sono contro il familismo, De Luca pone il tema del terzo mandato ma io credo ci sia bisogno di cambiamento. Io sono per il no al terzo mandato ma poi sarà il partito nazionale a decidere". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il neo membro della segreteria Pd Sandro Ruotolo, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Si allarga dunque il fronte contrario alla ricandidatura del Governatore, già ampio nella segreteria varata dalla nuova guida del Partito Democratico, Elly Schlein, che a sua volta si era dichiarata contraria a un terzo mandato di De Luca in Campania.