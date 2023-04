25 aprile, "Ricordiamo a questo Governo i valori antifascisti della Costituzione Ricci (Cgil Napoli e Campania): : “Pace e speranza per il mondo del lavoro”

“A Napoli il 25 aprile è sinonimo di pace, libertà ma anche di speranza per il mondo del lavoro”. Così il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo questa mattina a Radio Crc. Questa mattina Cgil, Cisl e Uil parteciperanno alle celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione del nazifascismo, prima a Posillipo e poi in piazza Carità dinanzi al monumento a Salvo D’Acquisto. “Con questo Governo – ha detto Ricci – che vuole riscrivere la Storia, dovremmo celebrare i valori del 25 aprile ogni giorno, per ricordare i valori antifascisti della nostra Costituzione”.

L’impegno del sindacato è anche rivolto ai prossimi appuntamenti: il 1° maggio in piazza Mercato a Napoli e l’ultima delle tre manifestazioni interregionali promosse da Cgil, Cisl e Uil, che si concluderanno il 20 maggio alla Rotonda Diaz con la presenza dei tre segretari generali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. “La scelta del Governo di tenere un Consiglio dei Ministri il 1° maggio per approvare un decreto sul lavoro è pura provocazione” ha sostenuto Ricci.



“Con Cisl e Uil abbiamo avviato una mobilitazione unitaria per dire al Paese reale che ci sono salari e pensioni che non reggono aumenti ed inflazione, che c’è un fisco che tassa il lavoro al 40 per cento e che su 40 milioni di lavoratrici e lavoratori il 90 per cento è costituito da lavoro dipendente e pensionati. E poi lamentiamo una sanità che non funziona e che, con il progetto di Autonomia differenziata di questo Governo, rischia di creare ancora di più disuguaglianze tra il sud e il nord del Paese. Il Mezzogiorno deve riscattarsi – ha concluso Ricci – e non è un caso che chiuderemo a Napoli questo ciclo di tre manifestazioni perché lanciare un segnale forte a questo Governo”.