De Luca: "Il 25 Aprile è la libertà dell'Italia unita: valore da trasmettere" "Fuori da ogni retorica, quel messaggio va reso attuale"

"Il 25 aprile è la festa della democrazia e della libertà nell'Italia unita, da Nord a Sud. Ricordare in questa giornata la liberazione dal nazifascismo di 78 anni fa, vuol dire, fuori da ogni stanca retorica, rendere attuale quel messaggio e il sacrificio di quanti hanno dato la vita per un'Italia libera con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Anche per questo, oggi, 25 aprile vuol dire innanzitutto promuovere e far crescere ogni iniziativa concreta per il cessate il fuoco in Ucraina e in ogni altro luogo del mondo teatro di conflitti". Queste le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per il quale "la pace è la condizione necessaria per la libertà, il benessere, la tolleranza e il rispetto di ogni individuo". "Sono i valori della Liberazione e della Resistenza che - conclude - dobbiamo trasmettere ai nostri giovani"