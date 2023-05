De Luca: "Meloni come Heidi con la campanella e i ministri pinguini..." Dal palco di Confindustria Caserta l'attacco al Governo

"Ho visto 'Heidi', s'è pure girata a Palazzo Chigi. Ha suonato la campanella e tutti i ministri seduti là come tanti pinguini. Ma non vi vergognate?".

Se non è Crozza è l'originale. Vincenzo de Luca non è riuscito a farne a meno. E così, come ha commentato sulle consulenze di armocromia della segretaria del Pd Elly Schlein ( "Per la metà sarei in grado di proporre un risultato migliore dal punto di vista cromatico") oggi non ha resistito davanti al videomessaggio che la presidente del Consiglio ha diffuso sui social il primo maggio in occasione del Cdm sul Decreto lavoro.

Dal palco dello stabilimento Coca Cola di Marcianise dove si è tenuta l'assemblea di confidustria Caserta, il governatore campano lancia un attacco al governo sui fondi europei e in particolare sulla gestione dei Fondi sviluppo e coesione, De Luca ha parlato di "atto di delinquenza politica" perché "ci stanno togliendo anche i fondi destinati necessariamente al Sud, e nessuno dice niente. E quella - ha aggiunto riferendosi nuovamente a Giorgia Meloni - suona la campanellina e ci ride pure in faccia".