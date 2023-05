Elezioni, lunedi Conte e Schlein in tour in Campania nei comuni al voto La segretaria dem incontrerà le tute blu di Castellammare. Conte comincia da Marcianise

In vista delle elezioni amministrative in programma domenica 14 e lunedì 15 maggio prossimi, con eventuale turno di ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio, si moltiplicano le iniziative politiche con l'arrivo dei big dei partiti nei comuni al voto.

Lunedi 8 maggio saranno in Campania la neo segretaria del Pd Elly Schlein e il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. Ognuno per sé, a questa tornata non sono molte le realtà comunali in cui Pd e Cinque Stelle si presentaranno uniti.

La Schlein a Castellammare di Stabia con gli operai

La Schlein ha scelto di essere tra gli operai della Fincantieri di Castellammare di Stabia, nella sede del Cral. Il 30 nel febbraio scorso, dopo quasi 30 anni si sono iscritti di nuovo al partito e proprio per votare alle primarie la Schlein. Per ringraziare le tute blu la segretaria ha deciso di cominciare proprio dalla ex Stalingrado del Sud, Castellammare appunto, dove ha fatto il pienone di voti: 861 consensi contro i 431 di Stefano Bonaccini. A Castellammare però, comune sciolto per camorra e ora commissariato, non si vota, ma la segretaria aveva promesso ai 30 neoiscritti di incontrarli. Uno di loro, Giovanni De Riso, capolista per Schlein nella tornata delle primarie, è oggi in assemblea nazionale dem. Il fuoriprogramma stabiese rientra nel tour più ampio di Schlein in vista delle amministrative in alcuni comuni campani: Scafati, Torre del Greco e Marcianise.

Una visita molto attesa quella della segretaria anche per capire che direzione prenderà il dialogo tra il Nazareno e il governatore campano Vincenzo De Luca, alla luce del commissariamento voluto dalla Schlein con l'invio di Misiani a Napoli e soprattutto in chiave "terzo mandato", dibattito aperto e quanto mai delicato nel partito.

I Cinque Stelle ripartono dai comuni

Anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in Campania lunedì 8 maggio. Prima tappa, alle ore 10:30, a Marcianise in Piazza Padre Pio. Alle 12 sarà a Quarto in Piazzale Europa e alle 16 a Scafati in Piazza Vittorio Veneto. A seguire le tappe di Torre del Greco alle ore 17:30 in Piazzale Cesare Battisti e di Teggiano alle 20:30 nella sala parrocchiale Pier Giorgio Frassati.

“Le prossime elezioni amministrative rappresentano un’occasione unica per rigenerare i nostri territori. In queste settimane abbiamo costruito proposte credibili e individuato personalità in grado di realizzarle. L’esperienza di Governo a guida Conte ci ha dimostrato che coniugando visione e concretezza e mettendo sempre al centro i bisogni di cittadini e imprese si può migliorare il Paese, uno schema che riproporremo a livello locale per cambiare il volto di città dalle potenzialità incredibili”. Dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello.

"In queste amministrative saremo ancora una volta la voce dei nostri territori e insieme al Presidente Conte incontreremo i futuri sindaci di molte città campane. A difesa delle nostre battaglie storiche e in continua costruzione di nuove opportunità per le nostre comunità. Transizione ecologica, difesa del lavoro, trasporti, sicurezza e gestione dei fondi del PNRR, le sfide che ci attendono insieme ai tanti cittadini che vorranno scegliere il Movimento 5 Stelle nei comuni al voto il 14 e 15 maggio in Campania”. Nota il coordinatore regionale del Movimento 5 stelle Campania Salvatore Micillo.