Schlein in Campania non incontrerà De Luca. Berlusconi dice sì al terzo mandato La segretaria dem oggi in tour elettorale fa sapere che non ci sarà alcun faccia a faccia

Non ci sarà oggi l'incontro tra la nuova segreteria nazionale democrat Elly Schlein e il governatore campano Vincenzo De Luca. Con la Schlein che ha dichiarato guerra all’ex sindaco di Salerno sull’agognato terzo mandato in Regione e, come primo atto al vertice del partito, ha commissariato il partito campano mandando all’aria i piani di De Luca che aveva pensato a un suo fedelissimo per la carica, i rapporti restano freddi.

Mentre da Arcore arriva il via libera di Berlusconi al terzo mandato di De Luca. Il governatore dunque potrà contare suill'appoggio di Forza Italia per portare in aula la proposta di revisione della legge elettorale in Campania. Ma Silvio Berlusconi è stato chiaro: La legge sarà votata sopo le elezioni europee. A confermarlo è il coordinatore di Forza Italia a Napoli Fulvio Martusciello che ha incontrato insieme al sottosegraterio Tullio ferrante il Cavaliere di ritorno dal lungo ricovero in ospedale. L'obiettivo di Forza Italia è allargare la platea di moderati dopo che il progetto del Terzo Polo di Renzi e Calenda è tramontato. E in campania ci sono le condizioni per farlo, sfruttando la virata a sinistra del Pd.

Domenica prossima il test delle comunali. Oggi la segretaria Schlein sarà in un tour elettorale in Campania toccando alcuni dei più importanti comuni al voto alle prossime amministrative. Ma prima la Schlein ha una promessa da mantenere: andrà a Castellammare di Stabia ad incontrare i lavoratori della Fincantieri e a salutare i 30 operai che si sono iscritti al Pd per partecipare al congresso nazionale.

Tour separato per il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte anche lui oggi in Campania per lanciare la volata ai candidati nei comuni. I due leadr dell'opposizione al Governo Meloni sostengono gli stessi candidati. Sono alleati alle comunali a Torre del Greco, Scafati e Marcianise ma oggi faranno giri separati.