Matera (Fdi): "Concorso San Pio: bene Morgante, ma Regione fa solo proclami" "De Luca tenga in giusta considerazione il Sannio garantendo livelli minimi assistenza sanitaria"

"Apprendo dalla stampa che è stato bandito, dall'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, un nuovo concorso per l'assunzione di Dirigenti medici per la Medicina d’Emergenza e d’Urgenza". Così in una nota diffusa alla stampa il Senatore Domenico Matera, Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Sannio, che prosegue "Faccio un plauso al Direttore Generale che sta facendo quello che è nelle sue possibilità per sopperire alle gravi carenze di organico che abbiamo tutti registrato nei mesi scorsi. Purtroppo, continuano i disagi relativi al pronto soccorso, che spesso si blocca letteralmente a causa della mancanza di medici e infermieri, senza considerare l'atavica questione dell'Ospedale De' Liguori di Sant'Agata de' Goti. In ogni caso, paghiamo la scarsa considerazione che la Regione Campania ha per la provincia di Benevento, che vede arrivare il presidente De Luca solo in campagna elettorale, per fare le solite promesse mai mantenute. Penso - conclude Matera - agli ultimi proclami sul polo oncologico da realizzare a Sant'Agata de' Goti, più volte annunciato come di imminente realizzazione, ma di cui non si ha più notizia. Chiediamo, ancora una volta, al presidente De Luca la giusta considerazione per l'intero Sannio affinché siano garantiti i livelli minimi di assistenza sanitaria".