Il 17 question time in Consiglio regionale: c'è il caso delle Fonderie Pisano Interrogazioni anche sui frequenti passaggi degli aerei sulla città di Napoli

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà mercoledì 17 maggio 2023 dalle ore 11 alle 13 per il Question Time.

Saranno discusse le seguenti interrogazioni: "Insostenibilità delle emissioni nocive prodotte dallo stabilimento delle Fonderie Pisano in via dei Greci 144, Salerno" ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano (M5S) e "Mancato ricollocamento dei 17 lavoratori del Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 , richiesta "della consigliera Carmela Rescigno (Lega), entrambe rivolte all'assessore regionale all'ambiente, Fulvio Bonavitacola. Di seguito, le interrogazioni, rivolte al presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, dei consiglieri Nunzio Carpentieri (FdI) su "Segnalazione ex art. 6 Regolamento, relativamente a Napoli a causa dei frequenti passaggi degli aerei".