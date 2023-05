Elezioni Comunali, affluenza in calo: alle 12 solo il 14,46% nel 2022 alla stessa ora votò il 18,53%

Urne aperte in 84 Comuni nelle 5 province. Alle ore 12,00, secondo i dati del Ministero dell'Interno, si è recato a votare circa il 14,46% degli elettori aventi diritto (836 sezioni su 836). Il dato dell'affluenza alle urne è più basso del precedente, quando, alla stessa ora, votò il 18,53% degli elettori.

La provincia con l'affluenza più alta è quella di Salerno, con il 15,99% (140 seggi su 140) rispetto al 20,85% delle precedenti elezioni. Seguono le province di Benevento al 15,70% (58 su 58 seggi) – 20,13% alla precedente tornata – Napoli 14,12% (425 su 425 seggi) – 18,23% alle scorse elezioni – Caserta 13,95% (164 su 164) – 17,40% alle precedenti – e Avellino 13,13% (49 su 49) – 16,48% alle precedenti elezioni.

In Campania al voto 730 mila cittadini

In Campania chiamati alle urne 730mil elettori, si vota fino alle ore 23,00 di oggi, e poi di nuovo domani mattina dalle ore 7,00 fino alle ore 15,00. Solo 19 dei comuni interessati hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, che prevede il turno di ballottaggio tra due settimane nel caso in cui nessun candidato sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei consensi. Nel Napoletano i grandi comuni in cui si rinnovano le amministrazioni con possibile doppio turno sono 11, tra cui Torre del Greco e Pomigliano d'Arco; tre quelli in provincia di Salerno, cinque nel Casertano, nessuno nelle province di Avellino e Benevento.