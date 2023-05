Elezioni amministrative in Campania, tensioni nei seggi e prime denunce A Pomigliano fermato un uomo con manganello e scritta per il duce. Due denunce anche a Quarto

Sono iniziate questa mattina alle 7 le operazioni di voto che andranno avanti fino alle 15 di lunedì. Negli 84 comuni chiamati al voto in Campania non sono mancati i primi fatti di cronaca.

A Pomigliano i carabinieri hanno denunciato un 31enne del posto che, ad una trentina di metri dalla scuola "Sulmona" di via Pertini è stato trovato in possesso di volantini elettorali. Nel successivo controllo all'auto, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un manganello di legno nero con la scritta "dux mea lux". L'arma, stipata nel bagagliaio, è stata sequestrata insieme al materiale elettorale mentre l'uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi.

A Quarto, invece, due persone - un uomo di 66 anni e una donna di 63 - sono stati denunciati dai carabinieri della locale stazione. I due sono stati sorpresi mentre distribuivano materiale elettorale e fornivano indicazioni di voto nei pressi di un seggio.