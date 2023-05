Elezioni Comunali: 6 comuni al ballottaggio I dati delle urne dopo la due giorni per le amministrative

Sono 6 i comuni della CAMPANIA nei quali sarà necessario il turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Di questi, tre sono in provincia di Napoli: Torre del Greco, Marano e Cercola. Sarà quindi ballottaggio a Torre del Greco, il comune più popoloso tra quelli chiamati al voto in CAMPANIA, dove il candidato di Pd, M5S ed Europa Verde Luigi Mennella si è fermato al 46,04% e tra due settimane sfiderà l'ex sindaco Ciro Borriello, sostenuto tra gli altri da Forza Italia e Udc, che ha ottenuto il 43,96 % dei voti. A Marano la sfida sarà tra Matteo Morra, sostenuto da Partito democratico, Centro democratico e Demos (24,98% al primo turno) e il civico Michele Izzo (21,44%); fuori dai giochi le candidate di Avs Stefania Fanelli (21,44%) e di Fratelli d'Italia e Forza Italia Barbara Schiattarella (14,60%), lontanissimo il candidato del M5S Danilo Guida (4,50%). A Cercola sarà sfida tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico: il candidato sostenuto da M5S e Freecercola (lista emanazione del movimento "Free" del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione) Biagio Rossi ha sfiorato la vittoria al primo turno fermandosi al 49,11%; il candidato sostenuto da Pd, Psi ed Europa Verde Antonio Silvano ha invece ottenuto il 42,31%. Appena il 4,53% per Giuseppe Esposito, sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Due i ballottaggi in provincia di Salerno: a Scafati sfida tra Pasquale Aliberti, candidato del centrodestra e già eletto sindaco di Scafati nel 2008 e nel 2013 (per lui il 40,98% delle preferenze) e Corrado Scarlato, sostenuto da Italia Viva e Liberaldemocratici (27,30%); restano fuori dal ballottaggio Michele Grimaldi, candidato di Pd, M5S e Avs, fermo al 15,26%, e Cristoforo Salvati di Fratelli d'Italia con l'8,13%. A Campagna sarà sfida tra Pierfrancesco D'Ambrosio (37,22%) e Biagio Luongo (36,71%), divisi al primo turno da appena 54 voti (3.905 a 3.851). In provincia di Caserta sarà ballottaggio nel comune di San Felice a Cancello, dove tra due settimane si sfideranno Emilio Nuzzo, per lui il 34,42% al primo turno, e Carmine Palmieri, che ieri ha ottenuto il 30,58% dei voti.