Elezioni Comunali, Martusciello: "Forza Italia primo partito cdx in Campania" Il coordinatore azzurro: "Dedichiamo la vittoria a Berlusconi"

"Forza Italia è il primo partito del centrodestra in CAMPANIA . Andiamo al ballottaggio da soli a Torre del Greco e Scafati e raggiungiamo percentuali significative ovunque". Così il coordinatore degli azzurri in CAMPANIAFulvio Martusciello. "Forza Italia - aggiunge - tocca il 19,33 % a Scafati e il 9,21% a Pontecagnano. Questi risultati collocano il nostro partito al primo posto nel centrodestra in provincia di Salerno. Qui il nostro candidato sindaco a Scafati raccoglie da solo oltre il 40% dei consensi”. Martusciello sottolinea anche i risultati conseguiti a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove gli azzurri troveranno l'8,7% ea Maddaloni dove FI elegge consiglieri COMUNALI. "In provincia di Napoli - prosegue il coordinatore forzista - il nostro partito ottiene il 10,73% a Boscoreale, l'8,06% ad Ottaviano, il 7,64% a Torre del Greco, il 7,22% a Qualiano. Forza Italia è ripartita e non si fermerà più". Il coordinatore decide poi la vittoria "al Presidente Berlusconi, perché ogni singola x sul nostro simbolo è stata tracciata pensando a lui". Infine l'appello "agli alleati della coalizione unità per i ballottaggi. L'avversario - avvertenza Martusciello - è fuori dal centrodestra".