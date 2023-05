De Luca: "Incontro Regioni - Fitto per i miliardi Fsc: solo parole e basta" "Il ministro ha fatto un pistolotto che non finiva mai...e non ha detto nulla"

"Solidarietà alle famiglie delle vittime. Abbiamo contattato la Regione Emilia Romagna per metterci a disposizione per offrire qualunque aiuto fosse necessario". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo DE LUCA , nel corso della consueta diretta social settimanale.

"Ieri pomeriggio c'è stato un incontro fra le Regioni e il ministro Fitto sul riparto dei fondi di sviluppo e unito che stanzia 16,8 miliardi al Sud e 5 ,6 miliardi alla Campania. Abbiamo posto al ministro due domande: quando riunisci il Cipes che deve formalizzare queste risorse? E a quanto ammontano queste risorse, perché il governo Draghi l'anno scorso si è preso una parte dei fondi per altri fini. Come sempre capita il ministro Fitto ha parlato, parlato, parlato, ha fatto un pistolotto che non finiva mai, ma alla fine anche ieri non ha detto nulla".

E sull'autonomia differenziata: ""Sull'autonomia differenziata c 'è stata una relazione dell'Ufficio tecnico del Senato che ha esplicitato le criticità presenti nel ddl approvato dal governo prima delle elezioni regionali: sono esattamente le osservazioni critiche che sto facendo da un anno e più, e riguardano criticità come la mancanza di un fondo nazionale per la perequazione, il residuo fiscale, i contratti integrativi regionali per la scuola e la sanità”. "Dobbiamo essere uniti contro il centralismo burocratico, e - ha aggiunto - dobbiamo avere un livello di autonomia regionale efficace. Poi vinta la battaglia contro il centralismo faremo le nostre battaglie per un federalismo a livello regionale".