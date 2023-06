Schlein ha deciso: Piero De Luca non è più vicecapogruppo alla Camera Confermata la rottura tra la segreteria e il governatore campano

Piero De Luca non è più vicecapogruppo alla Camera. Eletto segretario del gruppo con delega per il Pnrr, riforme e sicurezza, alla vicepresidenza va Simona Bonafè.

Confermato dunque il momento di rottura tra la segretaria Schlein e il governatore campano Vincenzo De Luca. Il gruppo Pd della Camera ha definito l'Ufficio di presidenza nella assemblea che si è svolta stamattina. Su proposta della presidente Chiara Braga sono stati eletti come vice presidenti Valentina Ghio, Toni Riccardi, Simona Bonafè (vicario) e Paolo Ciani. I segretari d'aula sono Andrea Casu e Federico Fornaro. Il tesoriere Andrea De Maria. Segretari del gruppo sono stati eletti Silvia Roggiani e il vice presidente uscente Piero De Luca, quest'ultimo assente alla assemblea, con delega per il Pnrr, riforme e sicurezza. Al momento dell'assemblea il deputato salernitano non era presente.

Dopo molti rinvii e veti incrociati dunque il figlio del presidente che aveva sostenuto la campagna di Stefano Bonaccini è stato "declassato". Da più parti la decisione assunta è da leggere come un chiaro segnale di discontinuità ma soprattutto un messaggio a Vincenzo De Luca. Il presidente campano, che fino ad oggi ha preferito mantenere un profilo basso rispetto alla nuova segreteria del partito, è facile immaginare che inizierà una dura opposizione interna.

Domenica sarà a Napoli la segretaria dem Elly Schein

Domenica la segretaria dem sarà a Napoli. L'occasione è offerta dall'assemblea di scioglimento di Articolo 1. La Schlein visiterà anche lo stabilimento dell'ex Whirlpool in via Argine. E poi incontrerà il sindaco Gaetano Manfredi.