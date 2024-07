Autonomia differenziata, tour di De Luca al Nord contro la riforma Il governatore a Verona e Cantù: tuteliamo l'unità del Paese, ma diciamo sì alla sfida del governo

Prima a Verona, poi a Cantù alla festa dell'Unità della provincia di Como. Non solo dalla Campania: Vincenzo De Luca fa tappa al Nord per denunciare i rischi dell'autonomia differenziata.

"Ribadiamo la posizione della Regione Campania: no alla rottura dell'unità nazionale e allo stesso tempo no alla centralizzazione burocratica ministeriale - il monito del governatore davanti alla platea Dem del Settentrione -. Noi siamo un altro Sud, lo abbiamo dimostrato in questi anni di buon governo della nosta regione, nel rigore della gestione conti pubblici, nell'uso virtuoso del fondi strutturali, nell'essere in prima fila nella lotta alla criminalità. Siamo pronti ad accettare la sfida dell'efficienza e della sburocratizzazione con tutti, a parità di condizioni, senza penalizzazioni ed iniquità per i nostri territori, le nostre famiglie, le nostre imprese".