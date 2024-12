Governatori più amati: De Luca sesto in classifica Primo Zaia (Veneto), poi Fedriga (Friuli), Bucci (Liguria), De Pascale (Emilia). Ultimo Marsilio

Con il 66,8% Luca Zaia, in crescita rispetto alla rilevazione precedente, presidente della Regione Veneto, è il Governatore più amato d'Italia. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. In seconda posizione Massimiliano Fedriga (62,9%), presidente del Friuli Venezia Giulia. Terzo gradino del podio per Marco Bucci (60,7%), da poche settimane Governatore della Liguria. Quarto Michele de Pascale (60,5%), da poco eletto presidente dell'Emilia Romagna, quinto Attilio Fontana, Governatore della Lombardia che batte di pochissimo Vincenzo De Luca ( Campania ). In ultima posizione Marco Marsilio (51%), presidente della Regione Abruzzo. In fondo alla classifica anche Eugenio Giani (Toscana), Renato Schifani (Sicilia), Michele Emiliano (Puglia) e Vito Bardi (Basilicata).