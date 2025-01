De Luca: "Terzo mandato? E' Governo che viola legge" "Attenderemo giudizio Consulta con serenità"

"Attenderemo con grande serenità il giudizio della Corte Costituzionale". Così il governatore campano Vincenzo De Luca torna sulla questione del terzo mandato elettorale su cui è intervenuto il Governo appellandosi alla Consulta contro la legge approvata dal Consiglio regionale campano. "La legge è uguale per tutti - ha ricordato De Luca nell'appuntamento settimanale con i social - e se c'è una violazione delle legge lo è per tutti. Ma nel Veneto Zaia sta completando terzo mandato. Ed è incredibile, ma è cosi, ci sono tre regioni che hanno approvato la stessa legge: ebbene per due regioni il Governo non dice niente e per una ricorre alla Corte". "Il secondo elemento da analizzare per il futuro del territorio - prosegue De Luca - è chi deve decidere se i cittadini o i burocrati: i cacicchi veri non hanno mai rapporti col territorio. La vera scelta - sottolinea De Luca - da porre ai cittadini per il futuro del territorio è se l'ultima parola devono averla gli elettori e non le burocrazie di partito. Saranno questi i temi all'ordine del giorno nei prossimi mesi. E mi fermo qui - chiosa - perché abbiamo deciso di concentrarci sulle opere da realizzare per lo sviluppo della nostra regione".