Azione, in Campania oltre 6mila tesserati al partito di Calenda La soddisfazione della segreteria regionale: "Ora la sfida è sulle prossime elezioni regionali"

"Accogliamo con entusiasmo i dati del tesseramento di Azione in Campania, oltre 6500 sottoscrizioni ed una sempre più nutrita platea di amministratori che hanno scelto convintamente di sposare il progetto di Carlo Calenda". Così, in una nota, il commissario regionale del partito di Calenda in Campania, Luigi Bosco.

"Questi numeri sono il frutto di un lavoro intenso e ben radicato sul territorio, che parte già dalle ultime elezioni europee, dove in provincia di Napoli abbiamo addirittura sfiorato la soglia del 5%; un risultato alimentato dai quattro consiglieri regionali, dagli oltre cento amministratori dell'area metropolitana di Napoli, dalle decine di consiglieri delle altre quattro province e dall'intera classe dirigente campana, cui va il più sentito ringraziamento per la serietà e per l'impegno profuso - sottolinea Bosco -. Ci prepariamo, così, a vivere con slancio e spirito di confronto costruttivo l'imminente fase congressuale, con l'auspicio di dare quanto prima alla dirigenza campana un assetto più stabile e strutturato, condizione necessaria ed indefettibile per affrontare le importanti sfide politiche che sono alle porte, su tutte le elezioni regionali del prossimo autunno".