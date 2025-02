De Luca: "Campania unica regione a dare aiuti alle famiglie" "A Pompei in arrivo parcheggio interrato da 300 posti" poi i complimenti ad Andrea Settembre

"Siamo l'unica regione d'Italia ad aver approvato un intervento a favore delle famiglie". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, spiegando i contenuti della legge con due distinti sostegni sia per il primo figlio che il secondo figlio. Aiuti previsti alle famiglie, con particolari condizioni di reddito, per coprire le spese degli asili nido. "Diamo anche un contributo per lo sport - ha detto ancora De Luca - le famiglie possono scegliere dove portare i loro figli a fare sport". Questa misura è al terzo anno e finora sono giunte 90mila richieste. "Non c'è nessuna regione che abbia una legge organica", ha proseguito ringraziando la Conferenza episcopale campana. Sul fine vita ha poi detto "che è un tema delicato, che tocca la coscienza di ogni singolo, al di là del credo religioso e politico". Su questo tema "ci confronteremo" e "faremo di tutti per incrementare gli aiuti alle famiglie" ma "poi decideremo da istituzioni laica ma nessuna può obbligare un altro a vivere una situazione di calvario. Prenderemo le nostre decisioni ma qualunque sarà la decisione presa non ci sarà mai nulla da festeggiare".

Pompei: in arrivo parcheggio da 300 posti

Il Governatore è poi intervenuto sui temi del turismo: "A Pompei stiamo "realizzando un parcheggio interrato da 300 posti auto. E' un'opera straordinaria". Aggiungendo che nella cittadina degli scavi dopo l'inaugurazione della rinnovata piazza Bartolo Longo si stanno facendo opere importanti. Interventi anche per consentire un'accoglienza ai pellegrini che nell'anno giubilare stanno arrivando non solo a Pompei ma anche a Madonna dell'Arco, a Montevergine e all'Abadia di Cava De' Tirreni.

Consegnati nuovi bus

"Abbiamo consegnato in questi anni 1500 bus nuovi. Siamo partiti da zero. Fatto un investimento nuovo e stiamo arrivando a completare l'acquisto fino a 1800 bus nuovi".Ha proseguito il Governatore spiegando con questa operazione ora in media i bus hanno 6 anni. Anche per la Circumvesuviana con l'arrivo dei nuovi treni si immagina di poter avere corse una ogni 12 minuti.

"Complimenti a Settembre"

De Luca ha anche rivolto i propri "complimenti ad Andrea Settembre, giovane cantante napoletanovincitore della sezione Nuove Proposte con il brano 'Vertebre', del premio della critica Mia Martini e il premio della stampa Lucio Dalla. Fa piacere vedere giovani corregionali che hanno successo, che si affermano nel capo della musica, dell'arte. I nostri complimenti ad Andrea per il suo risultato".