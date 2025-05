Amministrative in Campania, Misiani (Pd): premiate le nostre proposte Il commissario regionale Del sottolinea le vittorie nei Comuni al voto

"Il risultato delle elezioni amministrative ha premiato la forza delle idee e delle proposte del Pd e dei suoi candidati: un segnale positivo che accogliamo con grande soddisfazione. Il dato elettorale è un segno di una chiara richiesta di cambiamento affidata al nostro progetto e al nostro tenace impegno di promozione di coalizioni progressiste". E' quanto fa sapere, in una nota, il commissario regionale del Partito Democratico, Antonio Misiani.

"Un impegno rivolto unicamente all'interesse della collettività: garantire servizi e prestazioni essenziali per le persone, per le famiglie e per le imprese, con trasparenza, competenza e passione civile. Esprimiamo vive congratulazioni ai sindaci eletti e ai nuovi consiglieri comunali, ai quali auguriamo un proficuo lavoro nell'interesse delle comunità che andranno ad amministrare. Siamo certi che la loro azione a sostegno dei territori e dei cittadini sarà preziosa. Ai neoeletti, i nostri più fervidi auguri di buon lavoro", conclude Misiani.