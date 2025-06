De Luca: i referendum non risolvono il problema, serve una legge Il presidente della Campania: necessario partecipare, ma non mi pare una grande scelta

"Il referendum non risolve di per sé il problema, poi va fatta una legge anche se il referendum passa, dobbiamo avere sempre un doppio obiettivo: la tutela piena del mondo del lavoro sulla sicurezza e sul livello del reddito ma anche stare attenti alle esigenze delle imprese: non è possibile un clima di guerra aperta tra mondo del lavoro e imprenditori, servono punti di equilibrio ragionevoli, credo ci siano tutte le condizioni per farlo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante un incontro a Teverola.

De Luca ha aggiunto, riferendosi agli elettori: "Scelgano di fare quel che vogliono, non mi pare una grandissima scelta, credo sia sempre la tutela di un diritto quello di partecipare a una scadenza elettorale, quella che sia, naturalmente ognuno esprime il proprio diritto di opinione".