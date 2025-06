Province. Ferrante: Ok ripristino fondi in dl Infrastrutture, evitare sprecchi Dichiarazione del sottosegretario di Stato al Mit

“La disponibilità del MIT a ripristinare i fondi previsti per la manutenzione delle strade provinciali dimostra la nostra grande attenzione per il rafforzamento delle infrastrutture e del sistema dei trasporti del Paese.

Negli scorsi anni c’è stata un’evidente incapacità di spesa da parte delle Province, ben al di sotto delle risorse effettivamente stanziate, che ha portato ad una loro rimodulazione anche per sostenere gli extra costi connessi all'avanzamento dei cantieri del Pnrr".

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, dopo la riunione presieduta dal Ministro Matteo Salvini con Mef, Upi e Anci.

"Ora il Mit ribadisce il proprio impegno per risolvere la questione, che ho seguito da vicino sin dall’inizio, prevedendo che le risorse per l’anno 2025 potranno essere ripristinate in fase di conversione del dl Infrastrutture.

Tuttavia, sarà necessario rispettare precise scadenze affinché i fondi stanziati vengano effettivamente spesi e non vi siano sprechi né inefficienze.

Chi ha strumentalizzato la vicenda lo ha fatto contro l’interesse dei territori, noi continuiamo a lavorare per portare avanti le opere che servono al Paese”.