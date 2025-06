De Luca: "Musk con l'occhio nero? Conferma che Dio c'è" "Arriveremo a 12 miliardi di investimento in Campania: è un piano di rinascita"

- "Musk si è presentato qualche giorno fa al fianco di Trump con un cappellino ed un occhio nero e ho avuto la conferma che Dio c'è". Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca nel consueto appuntamento social del venerdì. "Poi sono volati gli stracci tra Trump e Musk, che meraviglia", ha aggiunto, ricordando che qualche anno fa Musk è venuto in Italia a "testimoniare la cultura conservatrice. Il mondo nelle mani di questi soggetti!". Poi, ironizzando, ha ricordato "del piccolo incidente accaduto al presidente francese mentre scendeva dall'aereo quando una mano cattiva è atterrata sulla faccia di Macron. E non era effetto ottico, era una bella manata. Abbiamo compreso che la signora Brigitte aveva poggiato sul volto del marito un bel ricordo. Siamo tutti uomini e siamo nati per soffrire"

Assunzioni per i giovani

"Abbiamo assunto 158 giovani nell'azienda Air, l'azienda di trasporto su gomma della Campania. Li abbiamo assunti in maniera pulita e trasparente". Ha detto poi De Luca specificando che al momento sono 2600 gli assunti nell'azienda e che "hanno cambiato la loro vita". "Durante il Covid 3000 giovani sono assunti dalla Regione Campania e sono andati a lavorare negli enti pubblici. L'economia di questa regione è stata messa in movimento dagli investimenti della Campania", ha proseguito nel consueto appuntamento social del venerdì ricordando che nella sola sanità "noi investiamo 4 miliardi di euro". Dieci nuovi ospedali e 172 case di comunità "e in nessuna regione italiana c'è uno sforzo simile". Altri 3 miliardi di investimenti sono stati previsti per l'Eav. "Arriveremo a valutare complessivamente 12 miliardi di investimento. E quando parliamo di rinascita parliamo di questo", ha detto ancora. "Uno sforzo gigantesco che ha tenuto in piedi l'economia della Regione" ha proseguito e "se qualcuno conosce un'altra Regione che ha messo uno sforzo del genere lo dica: non la troverete".

Gaza: a Roma con simboli bambini palestinesi

"Abbiamo alle spalle più di un anno di silenzio rispetto ad una questione drammatica". Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando delle guerra in Ucraina e "della tragedia di Gaza". "Abbiamo fatto all'inizio dell'anno una manifestazione nel Duomo per sollecitare il cessate il fuoco e abbiamo ancora silenzi. Dinanzi a queste vicende non c'è alcuna giustificazione, nulla può giustificare l'uccisione di 20mila bambini", ha ripreso ricordando la vicenda della donna palestinese ha perduto "nove dei suoi 10 figli. E non so come possa sopravvivere a questo dolore". "Solo adesso cominciamo a registrare qualche timido segnale ma nulla di concreto. Noi saremo domani a Roma come Regione Campania: avremo due simboli: quello dei bambini palestinesi e quello di Yitzhak Rabin", ha aggiunto precisando che non è sotto accusa il popolo israeliano ma Netanyahu.