Lupi (Noi Moderati): "No al candidato civico per forza, sì a quello che vince" Verso le prossime elezioni regionali: prosegue il dibattito nella coalizione di centrodestra

“Sulle prossime elezioni regionali in Campania io credo che la coalizione di centrodestra debba rapidamente fare il punto per scegliere il candidato migliore. Il confronto non deve essere sul nome civico o politico ma su quello che ha le maggiori possibilità di vincere e governare la Regione dopo i 10 anni dell’uomo ragno Vincenzo De Luca. Noi Moderati ha proposto la migliore espressione che potesse dare il suo contributo anche in prima persona, Mara Carfagna. Credo che la questione debba essere posta nel modo giusto, senza preconcetti”.

Lo ha detto il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, intervenendo telefonicamente al congresso provinciale di Caserta del partito, che ha confermato nell'incarico l'uscente Angelo Lettera.

“Le ultime elezioni regionali e comunali, inclusa quella di Genova, hanno confermato che Noi Moderati è una delle forze più determinanti della coalizione di centrodestra - ha detto il deputato Pino Bicchielli -. Qui in provincia di Caserta sosteniamo convintamente la candidatura di Angelo Di Costanzo alla Provincia e nel frattempo stiamo definendo le liste e le candidature per le Regionali, dove saremo presenti con una nostra lista”.

“Sono certo che, contrariamente alle scelte dei vertici provinciali di Forza Italia e Fratelli d’Italia, ai quali faccio anche un appello di ravvedimento politico, molti amministratori casertani che fanno riferimento ai due partiti voteranno Di Costanzo alla Provincia invece del candidato che fa riferimento alla maggioranza guidata da De Luca in Regione”, ha dichiarato Casciello.

“Sono lusingato e orgoglioso dell'incarico conferitomi. Dovremo lavorare tutti in maniera unitaria, sinergica, affinché si intercettino gli obiettivi da raggiungere. Anzitutto la legalità, al primo posto, in provincia di Caserta. Abbiamo un appuntamento importante, quello delle prossime Provinciali che vedranno in campo il nostro candidato Di Costanzo. Saremo tutti compatti al suo fianco: in maniera coerente, daremo dignità al centrodestra, come merita. Subito dopo lavoreremo per la composizione delle liste regionali per la prossima scadenza, che ci vedrà sicuramente protagonisti”, ha aggiunto Lettera.

