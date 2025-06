De Luca: "Ho ricordato a Mattarella che la Campania è derubata da 10 anni" "Su Sanità per 10 anni rubati 280 milioni l'anno, ancora oggi abbiamo 200 milioni l'anno in meno"

"Ho ricordato al presidente Mattarella, che e' stato presente per un'ora e poi se n'e' andato, che per dieci anni e' stata violata la Costituzione che prevede il diritto alla salute per tutti i cittadini italiani". Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e' tornato sull'appuntamento degli Stati generali della Prevenzioni che si sono tenuti a Napoli nei giorni scorsi e sui quali "mi risparmio commenti particolari".

"Nel riparto del Fondo sanitario nazionale - ha aggiunto - la Campania e' stata derubata per 10 anni di 280 milioni di euro e ancora oggi di 200 milioni di euro l'anno rispetto alla media nazionale. Nonostante questo, siamo oggi impegnati a realizzare in Campania piu' nuovi ospedali che in tutto il resto d'Italia". Quella degli Stati generali della Prevenzione e' stata un'occasione, ha detto De Luca, "per rivendicare alcune eccellenze che abbiamo raggiunto nel campo della sanita' e per ricordare al Presidente Mattarella, che e' stato presente per un'ora, e poi se ne e' andato, che per dieci anni e' stata violata la Costituzione, che prevede l'uguale diritto alla salute di tutti i cittadini italiani".