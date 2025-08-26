Fico candidato presidente, Calenda si sfila: "Piuttosto mi taglio le mani" Il leader di Azione boccia l'intesa nel centrosinistra: "Non lo voto e non lo supporto"

"Fico è un signore che non ha mai avuto una responsabilità gestionale, tranne quella di prendere l’autobus il primo giorno della nomina a presidente della Camera perché poi dal giorno dopo è andato a Montecitorio con sette autisti e nove camerieri".

Dal palco della Versiliana il leader di Azione, Carlo Calenda, cannoneggia Roberto Fico, candidato presidente del centrosinistra alle prossime elezioni regionali. L'intesa, dopo settimane di tira e molla, si è sbloccata.

Ma i centristi si sfilano dall'accordo: "Piuttosto che votare Fico mi taglio le mani", l'affondo. Calenda ha poi rincarato la dose: "Io non lo voto, non lo supporto, se ci sono dei consiglieri regionali che lo vogliono fare fatti loro, se li perderò non me ne frega niente".