Regionali, Fico: "Ascolterò per primi i sindaci, serve dialogo con i territori" Il candidato del centrosinistra: "Obiettivo è fare rete"

"I Comuni sono la spina dorsale della nostra regione e del nostro Paese. Sono le amministrazioni più vicine ai cittadini, alle famiglie, e forniscono servizi essenziali per la vita di una comunità. Da Presidente della Camera ho avuto un dialogo costante con i sindaci e ho messo gli enti locali al centro del lavoro dell'istituzione" Lo scrive in un post sui social Roberto Fico.

"Li abbiamo coinvolti, ascoltati, abbiamo organizzato iniziative sui territori e a Montecitorio con tanti soggetti, collaborando con l'Anci, come in occasione del consueto incontro con i sindaci di tutta Italia nell'Aula della Camera dei deputati. Intendo portare questo approccio in Regione". "Sono convinto - aggiunge Fico - che sia necessario rafforzare quel confronto tra le istituzioni che è indispensabile perché possano essere analizzate le esigenze dei territori ed individuate le migliori risposte: dalla sanità ai trasporti, dall'occupazione allo sviluppo. Inizieremo, già dalle prossime settimane, un costante ascolto e confronto con i sindaci per ribadire, ancora una volta, la centralità degli enti locali nel futuro governo della Regione. "L'obiettivo sarà quello di fare rete, di programmare insieme l'azione sul territorio, per il bene dei cittadini, al di là delle appartenenze politiche", conclude l'ex presidente della Camera.