Noi Moderati riparte: ecco i nuovi commissari dopo la "fuga" verso Forza Italia I nomi dei nuovi coordinatori per Salerno, Caserta, Avellino e Benevento

Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha nominato i commissari provinciali del partito in Campania, per le province di Salerno, Caserta, Benevento e Avellino. Queste le nomine: a Salerno e provincia Bruno D’Elia, consigliere comunale Cava de’ Tirreni, commissario politico, Sonia Senatore responsabile organizzazione; a Caserta e provincia Gennaro Vastano, consigliere comunale Liberi, commissario politico, Roberto Romano responsabile organizzazione; a Benevento e provincia Alessandro Mauro, consigliere comunale Sant’Agata dei Goti, commissario politico; ad Avellino e provincia Antonella Pecchia commissario politico.

Venerdì, alle ore 12 a Napoli, il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, il segretario del partito, Mara Carfagna, e il coordinatore regionale in Campania, Gigi Casciello, terranno una conferenza stampa all’hotel Ramada.

“Ringrazio il presidente Maurizio Lupi - commenta Gigi Casciello - e continuiamo il lavoro di radicamento del partito in Campania e il completamento delle liste con le quali per la prima volta Noi Moderati sarà presente alle prossime elezioni regionali, con la certezza di poter dare un decisivo contributo alla vittoria del centrodestra archiviando la fallimentare stagione del centrosinistra e del presidente uscente Vincenzo De Luca. Ai neo commissari gli auguri di buon lavoro, così come a Riccardo Guarino, coordinatore di Napoli e provincia, che già da tempo è impegnato per rendere sempre più attivo e presente il partito sui territori”.