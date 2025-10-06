De Luca: "Il mio simbolo nella coalizione per Fico? E ci mancherebbe altro..." Il governatore però non scioglie il rebus sulla sua eventuale candidatura in consiglio

"E ci mancherebbe altro...". Con questa risposta lapidaria il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha replicato ad una domanda dei giornalisti se ci sia già il suo simboli di lista per le prossime elezioni di novembre.

Parole scandite a margine della visita allo stadio Collana di Napoli, nella quale l'inquilino di Palazzo Santa Lucia ha dettagliato il piano degli investimenti per l'infrastruttura sportiva cittadina.

Nessuna risposta, invece, alla domanda se abbia deciso di candidarsi o meno, in qualità di semplice consigliere, al prossimo appuntamento elettorale. "Sonon qui nel campo del Collana", le parole scandite con un sorriso.