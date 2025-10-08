Ricorso Campania contro taglio dirigenti scolastici: oggi la discussione Causa trattenuta in decisione: si attende sentenza

Si è svolta oggi davanti alla quarta sezione del Tar Campania l'udienza di discussione del ricorso della Regione Campania contro il Ministero dell'Istruzione per la rideterminazione del contingente di dirigenti scolastici e direttori dei Servizi generali e amministrativi assegnati alla Campania, e quindi del numero di autonomie scolastiche. La Regione ha impugnato il taglio di dirigenti, chiedendo il riconoscimento di un numero di istituti proporzionato al numero di alunni effettivamente iscritti. La causa è stata trattenuta in decisione e si attende ora la sentenza del Tar.