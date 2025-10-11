Regionali Campania, endorsement di Caldoro: "Cirielli è l'uomo giusto" L'ex presidente sicuro: conosce i problemi e le potenzialità di questa terra

“Questa mattina Edmondo Cirielli ha presentato la sua candidatura a Presidente della Regione Campania. È la persona giusta: serio, competente, con grande esperienza. Conosce questa terra in profondità, conosce i suoi problemi ma soprattutto le sue potenzialità. Edmondo è anche un amico con il quale ho condiviso anni di lavoro politico. Quando io ero presidente della Regione, lui guidava con straordinaria capacità la Provincia di Salerno. Insieme abbiamo portato sviluppo e crescita in tutto il territorio". Così, in un post sui social, l'ex presidente della Campania Stefano Caldoro ha espresso sostegno alla candidatura del viceministro degli Esteri.

"Negli ultimi anni ha arricchito il suo percorso con importanti responsabilità, in particolare come viceministro agli Esteri, che gli hanno dato una visione internazionale ed europea, oggi più che mai necessaria. La Campania è la più grande regione del Sud, un Sud che cresce più della media nazionale e che ha davanti a sé un futuro di grandi opportunità. Le politiche del Governo presieduto da Giorgia Meloni hanno raggiunto l’obiettivo. In questo nuovo scenario geopolitico del Mediterraneo, Edmondo ha seguito da vicino temi cruciali come il piano Mattei, maturando una competenza che sarà decisiva per la nostra terra. Ecco perché Edmondo è la scelta giusta per guidare la Campania verso una nuova stagione di crescita e di riscatto. Avrà al suo fianco i cittadini campani, il popolo del centrodestra e tutti coloro che credono che sia il momento di costruire insieme il futuro. Adesso tutti al lavoro. Forza Edmondo”, le parole di Caldoro.