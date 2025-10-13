Regionali, ecco il simbolo della lista di Fico: "Candidiamo la società civile" Nei prossimi giorni la presentazione ufficiale a Napoli: si punta ad allargare la partecipazione

"Il 23 e 24 novembre troverete diverse liste accanto al mio nome come candidato presidente della Regione Campania. E fra queste ci sarà la lista civica Roberto Fico Presidente. Ne faranno parte esponenti della società civile: attivisti, imprenditori, insegnanti, educatori, amministratori. Tutte persone che già si spendono per il proprio territorio da anni e che vogliono dare un contributo alla nostra coalizione". Così il candidato presidente del centrosinistra, Roberto Fico, mostra il logo della lista collegamente direttamente a lui.

Affincherà quelle dei partiti - e del presidente uscente, Vincenzo De Luca - con l'intento di allargare la partecipazione e candidare anche esponenti della società civile.

"La lista Roberto Fico Presidente sarà presente in tutte le province. Saranno nuove energie, competenze, idee al servizio del nostro progetto per la Campania del futuro", ha aggiunto l'aspirante presidente. La presentazione ufficiale è in programma a Napoli nei prossimi giorni.