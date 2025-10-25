Regionali in Campania, ci siamo: sono 6 gli aspiranti presidenti

Alle 12 è scaduto il termine per la presentazione delle liste per le prossime elezioni regionali in Campania. Entra dunque nel vivo la sfida per raccogliere l'eredità decennale di Vincenzo De Luca.
Complessivamente sono 20 le liste depositate: 8 a sostegno di Roberto Fico, candidato del centrosinistra, altrettante a sostegno di Edmondo Cirielli del centrodestra.
Quattro le compagini indipendenti: "Per - per le persone e la comunità", che candida Nicola Campanile; "Campania popolare", a sostegno di Giuliano Granato, "Forza del popolo", che sostiene la candidatura di Carlo Arnese e la lista del candidato Stefano Bandecchi.
Per il candidato del centrosinistra Fico scendono in campo il Partito democratico, il M5S, Avs, la civica 'Fico Presidente', 'A Testa alta', emanazione del presidente uscente Vincenzo De Luca, 'Noi di Centro - Noi Sud', lista vicina al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, 'Avanti Campania', che mette insieme socialisti e repubblicani, 'Casa Riformista'.
A sostenere il centrodestra di Cirielli sono le liste di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, la civica 'Cirielli Presidente', Noi moderati, Udc, Democrazia cristiana con Rotondi e Pensionati - Consumatori.