Pd a congresso, Piero De Luca: al lavoro per un partito plurale e unito La nota del segretario: a Napoli si punta all'accordo, in campo Dinacci e Di Nocera

"Dopo il risultato estremamente positivo ottenuto alle ultime elezioni regionali, il Partito Democratico sta procedendo al rinnovo di tutti gli organismi provinciali. È un lavoro complesso volto a coinvolgere, valorizzare e mettere in moto le tante, appassionate e preziose energie che compongono la nostra comunità democratica su tutto il territorio regionale. L'obiettivo è quello di costruire delle segreterie aperte, plurali e radicate, che possano creare entusiasmo, motivare e coinvolgere i nostri militanti, per supportare il Partito regionale e nazionale nelle importanti mobilitazioni delle prossime settimane, sul referendum costituzionale relativo alla riforma della giustizia e sulla campagna di ascolto programmatica, così come nelle battaglie che ci vedranno impegnati a partire dalle amministrative fino alle prossime elezioni politiche". A dirlo il segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca.

"In provincia di Napoli, dopo il lavoro estremamente positivo svolto dal segretario metropolitano Giuseppe Annunziata che ringrazio per la dedizione e i tanti risultati ottenuti, mi auguro che si riesca a trovare una convergenza tra le varie sensibilità della nostra comunità, che rappresentano un valore e una ricchezza per il Partito. In campo ci sono due dirigenti del partito di grande esperienza e qualità. Francesco Dinacci, presidente uscente del Partito provinciale, militante di lungo corso che si è contraddistinto grazie al suo impegno e alle sue battaglie in particolare per la legalità e la dignità dei diritti dei lavoratori. Eleonora Di Nocera, militante storica del Pd stabiese, già componente del comitato promotore del Partito Democratico in Campania, candidata alle scorse elezioni politiche al Senato. In questo quadro, sono fortemente impegnato, dunque, affinché si riesca a raggiungere una convergenza programmatica e politica attorno ad una candidatura unitaria. Qualora maturassero le condizioni, sarebbe un segnale importante di responsabilità che consentirebbe di svolgere il congresso per il rinnovo degli organismi provinciali di una delle città più importanti d'Italia con un clima costruttivo e pienamente collaborativo, assicurando pieno riconoscimento e rappresentanza a tutte le forze ed energie in campo", le parole della guida Dem.

"Il tutto - riprende De Luca - nella consapevolezza che è fondamentale compattare la nostra comunità per affrontare in sinergia e piena condivisione di intenti le sfide che abbiamo davanti, in un momento storico così delicato sul piano internazionale ed interno, con una destra al governo che ha tradito tutte le promesse elettorali, che non sta dando nessuna risposta alle difficoltà economiche e sociali dei nostri cittadini, che sta peggiorando le condizioni di vita nel Paese e sta facendo scivolare l'Italia verso una deriva trumpiana che preoccupa ed inquieta profondamente. A partire dal risultato delle ultime elezioni regionali, dobbiamo allora assumere tutti insieme l'onere, come Partito Democratico, di essere protagonisti nella difesa politica dei nostri territori e nella costruzione dell'alternativa di governo nazionale a questa destra dannosa per il Sud e per l'Italia intera. Sono convinto che ce la faremo", conclude il deputato Pd.